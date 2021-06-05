Три знаки, яким сьогодні краще ні з ким не спілкуватися

День, коли багато людей відчують нестачу фізичних сил, яких не вистачатиме як для роботи, так і для життя загалом. Час — зрозуміло, за можливості — краще провести в тиші і спокої, до того ж подалі від людей — навіть рідних і близьких. Якщо ж відмовитися від спілкування буде неможливо, то вибирати потрібно тих, хто не викликає негативних емоцій.

Сьогодні, 5 червня, відмовитися від спілкування рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них своєрідна обітниця мовчання обуде вкрай важливою.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям вкрай важливо ізолювати себе від оточення, оскільки воно саме може бути небезпечним для інших. Цього дня представники знака можуть володіти злим почуттям гумору і отруйною — на щастя, тільки в переносному сенсі — мовою, їхні висловлювання легко скривдять навіть дуже товстошкірих і несприйнятливих до чужих образ людей. Оскільки регулювати свою поведінку та зупинитися вчасно — за секунду до образи — вони не вміють, то єдиний спосіб уникнути сварок і конфліктів — залишитися вдома і замкнути самих себе там на сім засувів.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам зірки категорично не рекомендують спілкуватися з рідними та близькими їм людьми. Поганий настрій, який буде переслідувати представників знака цього дня, зробить їх нестерпними для оточення, до того ж приводів для роздратування вони представникам знака нададуть більш ніж достатньо. Щоб уникнути сварок і конфліктів, які можуть затягнутися надовго і, як наслідок, перетворити сімейне життя на пекло, Дівам — зрозуміло, під слушним приводом — бажано відмовитися від будь-яких сімейних зустрічей і свят.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам, улюбленим заняттям яких є робота, зірки сьогодні наполегливо рекомендують відмовитися не тільки від неї, але й від спілкування з людьми — насамперед із колегами. Привід для цього сьогодні більш ніж поважний — на календарі вихідний день. Тому з чистою совістю можна відключити телефон і комп'ютер, щоб не було спокуси відповісти на дзвінок або повідомлення в соціальній мережі, і присвятити час відпочинку і медитації, яка дозволить відпочити, розслабитися і — що найголовніше — заспокоїтися.

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