Три знаки, яким сьогодні можна переходити на нову роботу

День, коли необхідно відкинути всі сумніви і вагання і почати активно діяти. Тріумфу — як професійного, так і життєвого — зможуть домогтися лише ті, хто буде йти до своєї мети, незважаючи на перешкоди. Можна влаштовуватися на нову роботу — начальство зустріне прихильно, колеги поставляться привітно, кар'єрне зростання буде стрімким, а матеріальне становище значно покращиться.

Сьогодні, 1 липня, переходити на нову роботу можна представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі зміни виявляться особливо вдалими.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці — особливо ті з них, хто деякий час тому несподівано для самих себе залишився без роботи — отримають блискучий шанс знайти нове місце для вкладання своїх професійних сил. Швидше за все, їх порекомендує хтось із знайомих, але цілком імовірно, що вони самі підшукають нове місце на відповідних інтернет-сайтах. Головне завдання представників знака — справити хороше враження на новий колектив і, звичайно ж, начальство — від нього залежить багато чого, але передусім — успішна кар'єра і зарплата.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези, які отримають вигідну пропозицію перейти в нову компанію, за звичкою можуть довго вагатися, вирішуючи, чи варто їм "миритися зі знайомим злом чи втечею до незнайомого прагнути". З одного боку, нове місце роботи за багатьма показниками краще — престижніше і перспективніше — нинішнього, з іншого — тут їм все давно відомо, там же доведеться заново вчити правила гри. Важливо не перестаратися і не довести ситуацію до того стану, коли ні там, ні там представників знака бачити не захочуть — вибір необхідно робити вчасно.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці можуть несподівано отримати пропозицію отримати роботу своєї мрії — вони, незважаючи на всі свої таланти і здібності, давно втратили надію на те, що таке можливо, тому на час втратять дар мови, як, втім, і інші здатності адекватно реагувати. Незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знака якомога швидше впоратися з собою і відповісти на пропозицію згодою, в іншому разі їх можуть випередити більш швидкі конкуренти, а їм самим протягом довгого часу доведеться очікувати посмішки Фортуни.

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