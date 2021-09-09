Три знаки, яким сьогодні можна працювати на землі

День, коли краще відмовитися від активних дій — вони тільки втомлять, а бажаного результату, на жаль, не принесуть. Від серйозної професійної діяльності краще відмовитися, а ось будь-які справи на землі виявляться на рідкість успішними: можна наводити лад на дачі — прибирати опале листя і гілки, збирати урожай, що залишився на грядках і гілках, заготовлювати зібране на зиму.

Сьогодні, 9 вересня, працювати на землі можна всім знакам зодіаку, але трьом із них таке заняття рекомендується особливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці зможуть втамувати спрагу бурхливої діяльності, наводячи лад на дачі або ділянці свого заміського будинку. Роботи там дійсно накопичилося багато: потрібно спиляти і прибрати зайві гілки плодових дерев і декоративних чагарників, а також зібрати урожай, що залишився, і зварити з нього варення. А ось збирати і палити опале листя представники знака не стануть: вони віддадуть перевагу почекати, поки все воно не опиниться на землі, а навесні ретельно її перериють, забезпечивши свою ділянку якісним перегноєм.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам «земні» роботи, як правило, замінює консервування — в цьому сенсі вони, як правило, перевершать навіть знаменитих кулінарів. Ось і сьогодні вони присвятять день перетворенню сировини на дорогий і смачний продукт, який з радістю будуть відкривати взимку. Водночас представники знака використовують все, що під руку потрапить: на початку літа вони перетворюють пуп'янки кульбаб на каперси, а зараз, восени, створюють справжні делікатеси з солодкого перцю, баклажанів і білих грибів.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які вчергове спустяться з небес своїх фантазій на землю, захочеться зрушити гори, займаючись домашніми справами — час від часу на них находить таке осяння, коли вони стають зразковими господинями, щоб потім знову поринути в світ мрій. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм вирушити на дачу (тим, хто живе в заміському будинку і їхати нікуди не треба), щоб навести навколо свого житла ідеальний лад, передусім, прибрати до наступного сезону садові меблі.

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