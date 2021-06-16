Три знаки, яким сьогодні не можна бажати нікому зла

День, коли кількість енергії, яку має кожна людина, буде збільшуватися в геометричній прогресії. Зірки наполегливо рекомендують направляти її в мирне русло: на роботу, домашні клопоти, побудову взаємин із близькими людьми — в загальному, на творення, а не на руйнування. Категоричним табу цього часу стане побажання кому-небудь зла: така дія, яка небажана завжди, цього дня може викликати катастрофічні наслідки.

Сьогодні, 16 червня, бажати поганого іншим людям забороняється представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них подібний вчинок буде особливо небезпечним.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям, які в запалі можуть наговорити такого, про що і самі згодом шкодують, але виправити вже нічого не можуть, сьогодні, швидше за все, будуть вірні собі. Утримати їх від необачних висловлювань може тільки диво, тільки на нього залишається і сподіватися. У будь-якому разі зірки наполегливо рекомендують представникам знака утриматися якщо не від дурниць, то хоча б від проклять на адресу інших людей. Докори сумління, які вони будуть відчувати, хоча ніколи в цьому і не зізнаються, не варті спалаху їхньої люті.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези, які більшу частину життя проводять у властивому їм спокійно-урівноваженому стані, іноді діють за принципом "кінь на чотирьох, та й тос потикається". Ось і сьогодні, зрадивши своїй дипломатичності, вони можуть, що називається, злетіти з котушок і почати скандалити з людиною, яка виведе їх із себе. Головне в цій ситуації — не опуститися до відвертих образ і недобрих побажань, оскільки, будучи висловленими сьогодні, вони дуже швидко повернуться бумерангом до свого "автора", про що він дуже сильно пошкодує.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби, які для тих, хто їх не знає, здаються уособленням спокою і мрійливості, в пориві злості можуть стати справжніми фуріями. Нинішній день може представити їх саме з цього — незнайомого оточенню — боку, однак проблема не в цьому, а в тому, що, потрапивши під вплив негативних емоцій, вони можуть наговорити своєму співрозмовнику зайвого. Важливо в запалі сварки не побажати йому зла: прокляття досить швидко збудеться, а представники знака будуть, усвідомлюючи свою провину, гостро переживати те, що трапилося.

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