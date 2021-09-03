Три знаки, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Три знаки, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

День загрожує сварками і конфліктами, які будуть виникати як нібито нізвідки, але мати водночас серйозні наслідки. Тому важливо стримувати свої емоції і спілкуватися тільки з приємними людьми, під будь-яким приводом перенісши на інший день зустрічі і розмови з тими, хто з якоїсь причини не сприймається або дратує.

Сьогодні, 3 вересня, з будь-ким сваритися не варто представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них робити це особливо не рекомендується.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам важливо дотримуватися максимальної обережності як на роботі, так і у взаєминах із колегами, діловими партнерами, і — особливо! — начальством. Будь-яке необережне слово може призвести до серйозних наслідків — позбавлення заслуженої премії, образливого пониження в посаді і навіть несправедливого звільнення. Щоб уникнути такого — малоприємного — розвитку подій, представникам знака необхідно стримувати свої емоції: краще промовчати, ніж сказати те, про що згодом гарантовано будеш шкодувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, що є одним із найбільш неконфліктних знаків зодіаку, цього разу можуть відчути, що невідомий потік запальності і категоричного неприйняття чужої думки несе їх зовсім не в той бік, у який вони зазвичай звикли рухатися. Особливо небезпечними для них виявляться сварки з близькими і коханими людьми — передусім із членами сім'ї. Образити їх буде дуже легко, а ось на те, щоб налагодити стосунки, піде досить багато сил і, головне, часу. А якщо утриматися від грубості і різких зауважень, можна заощадити і те, і те.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям не варто ображати своїх друзів навіть незважаючи на те, що вони можуть не мати рації, та й взагалі будуть — ненавмисно або навмисно — дратувати представників знака. Позбутися від відчуття неприйняття їхніх вчинків або висловлювань виявиться досить важко, але можливо, особливо якщо докласти масу зусиль — передусім моральних і психологічних. Незважаючи на витрату внутрішніх ресурсів, результат буде того вартий: зруйнувати дружні взаємини, які вибудовувалися роками, можна буквально за кілька хвилин, але чи варто це робити?

Читайте також: Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати конфліктів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання