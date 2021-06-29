Три знаки, яким сьогодні не можна ні з ким знайомитися

День вважається диявольським і нещасливим — такі його характеристики обумовлені темною енергетикою цього часу. Не варто вірити як оточенню, так і самим собі: ідея, яка спаде на думку і здасться перспективною, насправді виявиться прикрою пустушкою. Обдурити також можуть нові люди, що з'явилися в житті, тому краще сьогодні ні з ким не знайомитися.

Сьогодні, 29 червня, нові знайомства небажані для представників всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати по-справжньому небезпечними.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни не тільки на рідкість товариські, але і миттєво запалювані представники зодіаку: зустрівши вподобану ними людину, вони можуть одразу — з місця в кар'єр — закрутити з нею роман. Щоправда, остигають вони так само швидко, як і спалахують, але у цьому разі кинуть — до того ж блискавично — не вони, а їх, чим і завдадуть представникам знака серйозну моральну травму: не звикли вони до такого звернення. Тому, щоб не розчаровуватися в людях, сьогодні краще не спокушати долі і не заводити знайомства, які закінчаться так поспішно.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам як найбільш довірливим представникам зодіаку необхідно в цей день бути особливо обережними у взаєминах із новими людьми. Вони часто бувають хорошою "наживкою" для шахраїв, які розуміють, що їх можна обдурити, спокусившись на їхні гроші або цінні речі. Представникам знака необхідно — хоча б сьогодні — знизити ступінь своєї довірливості і легковірності і час від часу сумніватися в щирості людей, з якими вони абсолютно не знайомі. Так вони зможуть уникнути багатьох неприємностей, які в іншому разі були б неминучі.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви — особливо ті, хто перебувають у активному пошуку другої половинки — легко можуть стати жертвами шлюбних аферистів. Новий знайомий — симпатичний і стильно одягнений (на останнє представники знака звертають особливу увагу) — за найближчого розглядання, швидше за все, виявиться зовсім не тим, ким здавався на перший погляд. Тому, перш ніж довірити йому серце і гаманець, треба перевірити його — переконатися, що в намірах цієї людини немає корисливості, і тільки після цього вступати з нею в активні і перспективні стосунки.

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