Три знаки, яким сьогодні не варто залишати свій будинок

День, коли необхідно зробити ривок, щоб перейти на новий — професійний або життєвий — рівень. Як правило, для цього необхідно подолати внутрішні метання і сумніви, які заважають йти вперед. Зосередитися на них дозволить перебування наодинці з самим собою, через що зірки пропонують провести час в своєму будинку

Сьогодні, 30 червня, віддалятися далеко від будинку зірки не рекомендують представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них небажано взагалі його не залишати.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята, що віддалилися на пристойну відстань від власного будинку, неодмінно потраплять в історію: з великою часткою ймовірності вони зіткнуться з кимось із старих — або нових — знайомих, спілкування з якими не віщує їм нічого хорошого. Уникнути такого сценарію можна буде одним-єдиним способом — потрібно сидіти вдома і нікуди не ходити. Звичайно, таким товариським представникам знака це, можливо, буде і непросто, але в наш складний в епідемічному сенсі час — як мінімум — корисно.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам зірки наполегливо рекомендують зайнятися справою, яку вони, як правило, вважають нижче своєї гідності — навести в домі ідеальний лад. Вона подвійно їм слугуватиме: і дихати в будинку одразу стане легше, і йти далеко від рідних стін — в світлі рекомендацій дня — не доведеться. Втім, якщо врахувати, що їхнє житло в ідеальному стані, особливо напружуватися їм не доведеться, а от позбутися від усілякого сміття — можна і потрібно. Представникам знака необхідно навести лад на робочому столі — як реальному, так і цифровому.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам, відомим як головні акуратисти зодіаку, прибирати немає сенсу — ідеальному ладу, який панує в їхньому житлі, можна тільки позаздрити. Але поле для діяльності знайдеться і у них — їм нарешті доведеться розсортувати наявні у них в гардеробній речі на потрібні і непотрібні. Треба визнати, що всередині представників знака живе невелике звірятко — хом'ячок, який не дозволяє позбавлятися від того, що вони не носять і чим не користуються. Це заняття, нехай і всього лише на день, "прикує" їх до дому, а значить, дозволить уникнути можливих неприємностей.

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