Три знака, яким сьогодні ні в якому разі не можна ходити до перукарні

День, коли потрібно відмовитися від активних дій: тим, кому вдасться провести його на самоті, тиші і спокої, Всесвіт відповість тим же: жодних несподіваних — особливо неприємних — подій очікувати не варто. В цей час небажано відвідувати перукарню, оскільки будь-які маніпуляції з волоссям можуть негативно відбитися на життєвому добробуті.

Сьогодні, 15 червня, від відвідування перукарні потрібно утриматися представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий похід може стати по-справжньому небезпечним.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам, які завжди стурбовані своїм зовнішнім виглядом і роблять все для того, щоб мати вигляд на всі сто, сьогодні важливо відмовитися від відвідування перукарні, оскільки воно може виявитися для них небезпечним. Особливо це стосується стрижок, тому що разом зі стриженим волоссям представники знака можуть втратити енергію, яка необхідна їм для повноцінного життя і здоров'я — як фізичного, так і психічного. Результатом маніпуляцій із волоссям — з великою часткою ймовірності — стануть хвороби і депресія.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам, навіть якщо вони запланували на сьогодні відвідування перукарні, необхідно категорично від нього відмовитися. До того ж табу для них не тільки стрижка, але і будь-які інші маніпуляції з волоссям і тілом. річ у тім, що представникам знака не можна підпускати до себе кого-небудь на відстань витягнутої руки і вже тим більше дозволяти стороннім людям торкатися себе. Через це в енергетичному полі людини з'являться дірки, через які зі свистом — в буквальному сенсі цього слова — почне йти енергія, призводячи до слабкості і апатії.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії, для яких відвідування перукарні — швидше, необхідна повинність, ніж радість догляду за собою, напевно порадіють тому, що такий похід можна скасувати. І правильно зроблять, оскільки зроблена стрижка може стати по-справжньому небезпечною для матеріального становища представників знака. Вона — з великою часткою ймовірності — здійснить серйозні проломи в їхніх фінансах, що призведе до більш ніж неприємних наслідків, коли — на їхній превеликий жаль — доходи знизяться, а витрати збільшаться.

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