Три знаки, яким сьогодні потрібно займатися благодійністю

День сприяє роботі над собою — переважно внутрішній, але не завадить приділити увагу і зовнішньому вигляду, — а також припущеними раніше помилками. Час також сприятливий для добрих справ, до того ж однаково дієвою буде як матеріальна, так і моральна допомога — як відомо, добре слово і кішці приємно.

Сьогодні, 17 вересня, допомагати оточенню можна — і треба — всім знакам зодіаку, але трьом із них добрі справи повернуться сторицею.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які є людьми перейнятливими і жалісливими за замовчуванням, сьогодні особливо налаштуються на благодійність: щось начебто буде підштовхувати їх допомогти тим, хто цього потребує. Добро, зроблене в цей день, не змусить на себе довго чекати і дуже скоро віддасться сторицею. Головне, співчуваючи іншим, не почати жалкувати себе: якщо подібне станеться, на продуктивний день розраховувати не доведеться — всі сили, необхідні для життя і роботи, підуть на співчуття до самих себе і своєї долі, яка — зрозуміло, помилково — здасться невдалою.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, схильні до співчуття і милосердя від природи, сьогодні перевершать самі себе: вони будуть роздавати милостиню, надавати посильну допомогу нужденним і навіть, можливо, запишуться в волонтери. Але, незважаючи на благі наміри, їм не варто переходити межу, за якою закінчується безкорисливість і починається милування собою і своїми добрими справами. У питаннях благодійності важливий не піар на добрі вчинки, а допомога іншим, інакше втрачається сам її зміст — не варто до цього доводити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони соромляться показувати притаманну їм доброту і чуйність, оскільки вважають, що вони роблять їх слабкими і вразливими. Проте сьогодні їм варто зрадити свої принципи і допомогти тим, хто цього потребує, навіть якщо вони не стануть просити про це представників знака. Втім, зовсім необов'язково що-небудь робити — достатньо уважно вислухати людину і дати їй слушну пораду, а в цьому Скорпіонам буквально немає рівних.

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