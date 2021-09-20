Три знаки, яким сьогодні треба перемкнутися на проблеми інших людей

Складний день, протягом якого на поверхню землі з пекла виходять сили зла, головна мета яких — опанувати душами людей. Щоб пройти випробування, які можливі в цей час, необхідно не допускати емоційних спалахів — під їхнім впливом людина припинить контролювати ситуацію і легко може потрапити в пастку зла, ставши його жертвою. Важливо також думати не про себе, а про інших людей, перемкнувшись на час на їхні проблеми.

Сьогодні, 20 вересня, перемкнутися на проблеми інших людей бажано представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них благодійність виявиться необхідною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які вкрай неуважно ставляться до чужих проблем, вважаючи їх чимось незначним, сьогодні бажано все-таки звернути на них увагу і не тільки втішити людину, яка потрапила в неприємну, — швидше за все, подругу або друга, — але і допомогти їй всіма доступними їм засобами. В жодному разі не можна відштовхувати того, хто попросить про допомогу, в іншому разі в найближчий час представники знака самі можуть зіткнутися з подібними обставинами — закон бумеранга ще ніхто не скасовував.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці завжди раді допомогти тим, хто просить їх про допомогу, до того ж роблять це охоче і з радістю, оскільки благодійність приносить їм справжнє задоволення і дає привід для самоповаги. Ось і сьогодні представники знака, дізнавшись, що комусь потрібно підставити плече, кинуться вирішувати чужі проблеми, забувши на якийсь час про свої. Найголовніше, що вони зроблять це безкорисливо, не розраховуючи на подяку, їм достатньо буде простого "спасибі". Втім, вони самі собі додадуть: "А все-таки я молодець!"

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — люди чуйні, вони обожнюють допомагати оточенню, тому що багато в чому саме завдяки цьому вони вважають себе потрібними і затребуваними. Особливо представники знака люблять тих, кому живеться набагато гірше, ніж їм самим — скажімо, їхній сімейний стан залишає бажати кращого, вони самотні, працюють на непрестижній роботі або задовольняються низькою зарплатою. На їхньому фоні вони почуваються більш впевнено, навіть якщо їхнє власне життя залишає бажати краще. Втім, ці подробиці не применшують їхньої благодійності.

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