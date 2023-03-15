Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно стримувати апетит

День, коли людину опановують потужні інстинкти, з якими дуже важко боротися. Тим не менш, це необхідно зробити, якщо, звичайно, людина не має бажання згодом шкодувати про свої вчинки і соромиться їх. Особливо сильно може вплинути на кожного з нас обжерливість — бажання з'їсти всю їжу, що потрапляє в поле зору, здасться практично непереборними.

Сьогодні, 15 березня, образно кажучи, «зашити» рота бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них стримувати свій апетит особливо важливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Для Тельців смачна їжа є їхньою релігією – поряд з іншими задоволеннями: гарним одягом, комфортним житлом, дорогими автомобілями. Не можна сказати, що вони є гурманами, але в простій – народній – їжі заходи не знають, що не найкраще позначається на їхніх талії та стегнах. Зірки просять представникам знака – щоб уникнути неприємностей – хоча б сьогодні утриматися від переїдання.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята намагаються не переїдати одразу з двох причин: по-перше, вони дбають про свою фігуру, а по-друге, вважають надмірне вживання їжі, як то кажуть, не комільфо – справжні леді так не роблять. Саме тому сьогодні, об'ївшись, представники знака будуть жалюгідним видовищем: організм просто не впорається з таким навантаженням – можливо, їм не варто доводити до цього.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, мабуть, єдиний знак, представники якого можуть їсти, скільки захочуть — як правило, кількість вжитих продуктів не впливає на їхній зовнішній вигляд, що часто викликає злість у тих, хто подібним ефектом похвалитися не може. Але сьогодні космічні енергії такі, що навіть невеликий – зайвий – шматочок торта відкладеться зовсім непотрібними грамами та сантиметрами.

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