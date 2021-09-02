Три знаки зодіаку, у яких сьогодні може відкритися дар передбачення

25-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, має чарівну — магічну — енергетику, яка відкриває вікно в паралельні світи. За допомогою різноманітних ворожінь, від карт до кавової гущі, а також пророцтв і пророкувань, які виявляться ймовірними в цей час, можна дізнатися про своє — і чуже — майбутнє.

Цими днями, 1 і 2 вересня, дар передбачення може відкритися у представників всіх знаків зодіаку, але три з них — на час — стануть справжніми оракулами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам необхідно приготуватися до того, що цього дня доля буде робити їм важливі натяки, головне, звернути на них увагу. Наприклад, книжка, швидше за все, впаде з полиці і розгорнеться саме на цій сторінці не просто так. Тому необхідно, не закриваючи її, прочитати фразу, на яку впаде погляд. Представники знака і самі будуть здивовані тим фактом, що слова з книги точно збіжаться з ситуацією, яку вони зараз переживають, і до того ж міститимуть важливу пораду, якої необхідно дотримуватись.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям вкрай важливо звернути увагу на свої сни: прокинувшись, їм необхідно зосередитися на тому, що вони побачили вночі. Сюжет сновидіння може бути будь-яким — від драми з запаморочливим сюжетом до калейдоскопа не пов'язаних один з одним епізодів, це не має зовсім жодного значення — їх не варто сприймати прямолінійно. Інтерпретувати сни, можливо, буде непросто, але, зробивши це, представники знака отримають важливу підказку про те, що очікує їх у найближчому майбутньому.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям можна — і треба — спробувати свої сили в мистецтві ворожіння. Передусім ідеться про тих представників знака, які колись уже пробували передбачати долю собі та іншим, і їм це непогано вдавалося, але і іншим зірки радять випробувати себе в цій — магічній — сфері. Ніхто не говорить про те, що в разі позитивного результату їм потрібно кидати свою роботу і починати кар'єру ворожки, відкриваючи приймання для охочих дізнатися про своє майбутнє. Але те, що вони можуть проводити душевно-терапевтичні сеанси для себе і найближчих подруг, сумніву не підлягає.

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