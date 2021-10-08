Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть підозрювати оточення у всіх смертних гріхах

День потужної негативної енергетики, через що всі ми будемо відчувати роздратування — аж до найсерйознішого його ступеня — агресії. Одним з його проявів стане підозрілість — вона буде спрямована на будь-яку людину або явище, які викличуть нерозуміння або замішання.

Сьогодні, 8 жовтня, підозрювати оточення у всіх смертних гріхах будуть всі знаки зодіаку, але три з них стануть особливо помисливими і недовірливими.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці страждають від підвищеної підозрілості по всіх усюдах: їм здається небезпечним все, що не вкладається в картину розуміння їхнього світу. Варто хоч чомусь випасти з неї, як вони починають відчувати тривогу і шукати навколо себе тих, хто винен в ситуації, що склалася. Сьогодні вони не тільки встигнуть знайти таку людину, а й привселюдно звинуватять її в цьому. Потім, звичайно, доведеться не менш гучно перепрошувати, але слово — не горобець, назад забрати не вдасться.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки наполегливо рекомендують максимально скоротити спілкування з людьми, включаючи рідних і близьких, — скандал, який може виникнути на порожньому місці, навряд чи піде на користь представникам знака. Причиною конфлікту, швидше за все, стане їхня недовірливість — вони будуть підозрювати всіх в тому, що їх хочуть образити або, принаймні, зачепити за живе, а це не найкращим чином позначиться навіть на швидкоплинних взаэминах.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — знак сенситивний і чутливий, варто їм вийти зі стану душевної рівноваги, як вони, будучи впевненими, що всі навколишні хочуть принести їм шкоду, починають підозрювати їх у всіх смертних гріхах. Виправдатися, ось як сьогодні, в їхніх очах практично неможливо, не варто і намагатися, тому представникам знака краще сьогодні ні з ким не спілкуватися — так буде спокійніше як їм самим, так і оточенню.

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