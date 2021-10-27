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Три знаки зодіаку, які сьогодні відчують тягу до знань

Три знаки зодіаку, які сьогодні відчують тягу до знань

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День, коли у більшості людей нібито спаде з очей полуда: вони побачать те, що досі було приховано від них за завісою таємниці. Завдяки цьому прийде рішення проблеми, яка досі здавалася безнадійною — в усіх сенсах. Час також ідеально підходить для того, щоб зайнятися підвищенням своєї кваліфікації — нові знання і навички можуть незабаром знадобитися для нової посади.

День, коли у більшості людей нібито спаде з очей полуда: вони побачать те, що досі було приховано від них за завісою таємниці. Завдяки цьому прийде рішення проблеми, яка досі здавалася безнадійною — в усіх сенсах. Час також ідеально підходить для того, щоб зайнятися підвищенням своєї кваліфікації — нові знання і навички можуть незабаром знадобитися для нової посади.

Сьогодні, 27 жовтня, відчути тягу до знань можуть всі знаки зодіаку, але для трьох з них професійне вдосконалення особливо важливо.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не так вже й часто відчувають тягу до нових знань — вони впевнені, що і так все добре знають, тому можуть ще й інших навчити. Але сьогоднішній день виявиться винятком з правила: представники знака — з великою часткою ймовірності — дізнаються, що начальство призначає їх на нову — перспективну — посаду, але для цього необхідно набратися вмінь і навичок, які дозволять їм конкурувати з іншими претендентами.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги завжди готові вчитися чогось нового, щоб завтра працювати краще, ніж сьогодні, і вже тим більше вчора. Тому вони з радістю схопляться за можливість записатися на курси і тренінги, на яких дізнаються про нові тенденції в професії, якою вони займаються. Результат самоосвіти не змусить на себе довго чекати — в найближчий після її отримання час їм запропонують новий контракт, який дозволить їм заробляти ще більше, ніж зараз.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії відчують тягу до знань без будь-якої конкретної — і корисливої — мети, а з любові до мистецтва — точніше, для власного задоволення. Вільного часу у них виявиться багато, так чому б не дізнатися що-небудь нове про культуру античності або епохи Відродження. Востаннє вони вивчали історію культури в школі чи університеті, так чому б не відновити свої знання або не впізнати що-небудь нове: наука не стоїть на місці, і вченим напевно вдалося дізнатися багато нового.

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