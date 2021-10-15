Три знаки зодіаку, яким необхідно провести день із родиною

Астрологи справедливо вважають нинішню місячну добу днем сім'ї, тому рекомендують провести його з близькими людьми, благо, вихідний день цьому посприяє. Можна — якщо, звичайно, дозволить погода — вирушити до лісу або найближчого парку, запросити гостей на шашлики, влаштувати святкову вечерю і навіть вирушити в поїздку, відвідавши одне з невеликих прилеглих міст з багатою історією.

Сьогодні, 15 жовтня, провести день з родиною рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них спілкування з близькими людьми — нагальна потреба.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які останнім часом багато уваги приділяли роботі і дуже мало — своїй сім'ї, прийшов час виправляти ситуацію, а то як би ненароком до розлучення не дійшло. Найкраще сьогодні влаштувати велику сімейну вечерю — як для своєї сім'ї, так і для найближчих родичів. До того ж головним чинником тут буде не багатство накритого столу, а душевна атмосфера, яка за ним запанує.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необхідно вибратися на свіже повітря — останнім часом вони неабияк засиділися в місті, та й гіподинамія дає про себе знати. Звичайно, найкраще вирушити до передмістя, але, якщо такої можливості не буде, можна обійтися найближчим сквером або парком: погуляти там, пошурхотіти листям, влаштувати пікнік на траві, пограти в спортивні ігри з м'ячем. Навіть після нетривалої прогулянки представники знака повернуться додому з прекрасним настроєм.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки наполегливо рекомендують вирушити в нетривалу поїздку до одного з обласних міст — бажано того, яке може похвалитися багатою історією, про яку можна дізнатися в музеях і храмах. Дізнатися про те, які саме локації необхідно відвідати, можна заздалегідь, а також, вивчивши інтернет-сайти, розробити план екскурсій. Оскільки представники знака тонко відчувають красу і мистецтво, додому вони повернуться з масою нових вражень.

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