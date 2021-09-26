Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна ставати до ремонту

День революційних змін у всіх сферах життя — всі вони буквально приречені на успіх, але — з однією умовою: необхідно діяти активно і впевнено, в іншому разі плани не вдасться реалізувати — вони так і залишаться планами. Оскільки виробничі подвиги сьогодні не на часі — на календарі вихідний, бажано зайнятися домашніми справами, передусім — ремонтом.

Сьогодні, 26 вересня, ставати до ремонту можна всім знакам зодіаку, але для трьох із них він стане нагальною потребою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зараз необхідно чимось зайняти свої руки і голову, щоб відвернути себе від сумних думок, які все частіше спадають їм на думку. Кращого засобу, ніж ремонт, на їхній погляд, в цьому сенсі не існує, тому вони візьмуться за здійснення давніх планів — перетворення квартири або заміського будинку на житло, інтер'єр якого можна буде з часом помістити на сторінки професійного глянцевого журналу. Дотримання модних тенденцій для представників знака — понад усе, навіть якщо їм доведеться пожертвувати для цього комфортом.

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Діва (22.08 – 23.09)

Діви, для яких нічого не буває досить добре, знову візьмуться за перетворення навколишнього простору, роблячи свій будинок або квартиру ще досконалішими, ніж зараз, хоча, здавалося б, там і так все досить красиво і одночасно комфортно. Головне для них — пам'ятати, що краще — ворог хорошого, і вчасно зупинитися, в іншому разі ремонт може стати перманентним заняттям, а представники знака будуть весь час щось переробляти до тих пір, поки їм це не набридне — але ж на світі є маса інших занять, чому б не приділити час їм.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — особливо ті з них, хто кільки років назад затіяв ремонтні роботи, але з якоїсь причини так і не довів їх до кінця, — пора повернутися до тієї точки, на якій вони тоді зупинилися. За минулий час вони дозріли до продовження робіт, проте зірки наполегливо рекомендують їм не поспішати. На спринтерський ривок у представників знака зараз не вистачить ні сил, ні часу, ні — що важливо — коштів, але поступово, не поспішаючи, вони зможуть незабаром отримати те житло, про яке мріяли.

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