Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна вирушати в подорожі

День сприятливий для будь-яких важливих починань — енергією для них вищі сили забезпечать понад міру. До того ж, працювати потрібно, думаючи не про результат, а про процес — тоді все складеться якнайкраще. Час також сприятливий для початку поїздок будь-якого роду — як професійного, так і особистого характеру: можна вирушати як у відрядження, так і в подорожі.

Сьогодні, 16 вересня, вирушати в подорожі можна представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони виявляться наскільки приємними, настільки і результативними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, мабуть, найлегші на підняття представники зодіаку, вони можуть зібратися буквально за кілька годин і вирушити водночас на край світу — в буквальному сенсі цього слова. Щоправда, найбільше їх цікавлять магазини, та ще й ті, в яких продаються товари зі значною знижкою, але і від відвідування театрів та музеїв теж не відмовляться — особливо, якщо йдеться про модні вистави і виставки. Ну, а найголовніше для представників знака — змінити «картинку» за вікном, і це завдання вони сьогодні зможуть виконати на всі сто відсотків.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, для яких головне — неповторні естетичні враження, з великою часткою ймовірності вирішать помилуватися на якісь мальовничі історичні руїни і місця сили, де можна буде і енергією Землі насититися, і принадами минулих епох насолодитися, і фотосесію для соціальних мереж влаштувати. Перевагою такої поїздки виявиться, крім усього іншого, то, що спілкування з оточенням зведеться практично до нуля, що в нашій епідемічный ситуацыъ вкрай важливо.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці обожнюють подорожі, до того ж їм, за великим рахунком, все одно куди їхати — до Парижа або Хацапетівки, головне, не сидіти на одному місці, де вони дуже швидко починають нудьгувати. Ось і сьогодні вони, недовго думаючи, можуть вирушити куди-небудь за тридев'ять земель, де можна буде змінити умови, залишивши у вчорашньому дні всі свої неприємності і націлившись на приємні пригоди в дні завтрашньому. Втім, на новому місці представникам знака теж досить швидко набридне, тому для них важливо вчасно повернутися в свій улюблений дім.

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