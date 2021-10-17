Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікого ображати

День, коли люди стають надзвичайно недовірливими, через що вони приймають на свій рахунок будь-яке різке або неприємне зауваження, навіть якщо воно не має до них жодного стосунку. Тому не варто ображатися і — особливо! — ображати кого-небудь, це може негативним чином позначитися як на взаєминах із людьми, так і на настрої — його зіпсує будь-яка дрібниця.

Сьогодні, 17 жовтня, ображати когось — навіть ненавмисно — не варто представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них зачіпати інших — як знайомих, так і незнайомих — категорично не рекомендується.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які, як відомо, гніваються рідко, але влучно, сьогодні можуть розлютитися на кого із знайомих і намагатися якомога болючіше їх вколоти. Шукати причину, через яку вони втратять самовладання, справа невдячна, до того ж у кожного представника знака воно виявиться своэю. А ось наслідки можуть виявитися для них більш ніж неприємними: реакція співрозмовника — з великою часткою ймовірності — стане непередбачуваною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні важливо тримати язик за зубами — занадто велика ймовірність того, що вони скривдять людину, яка надовго затаїть на них зло. "Поверне" вона представникам знака цю образу в найнесподіваніший — а тому особливо неприємний — момент, що призведе до прикрих наслідків. Уникнути такого варіанту розвитку подій простіше простого: необхідно просто стриматися і не сказати злих слів, хоча, можливо, це буде і непросто.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, швидше за все, скривдять когось зі свого оточення ненавмисно, в чому одразу ж покаються і навіть перепросять за свою дурість і нестриманість. Але, як то кажуть в знаменитому анекдоті, "ложечки знайдуться, а осад залишиться". Незважаючи на всі старання загладити ситуацію, напруженість у взаєминах не тільки нікуди не дінеться, але буде розвиватися за наростальною — в кінцевому підсумку вона може остаточно зруйнувати дружбу або приятелювання.

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