Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікого ображати

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікого ображати

Credits

День, коли люди стають надзвичайно недовірливими, через що вони приймають на свій рахунок будь-яке різке або неприємне зауваження, навіть якщо воно не має до них жодного стосунку. Тому не варто ображатися і — особливо! — ображати кого-небудь, це може негативним чином позначитися як на взаєминах із людьми, так і на настрої — його зіпсує будь-яка дрібниця.

Сьогодні, 17 жовтня, ображати когось — навіть ненавмисно — не варто представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них зачіпати інших — як знайомих, так і незнайомих — категорично не рекомендується.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які, як відомо, гніваються рідко, але влучно, сьогодні можуть розлютитися на кого із знайомих і намагатися якомога болючіше їх вколоти. Шукати причину, через яку вони втратять самовладання, справа невдячна, до того ж у кожного представника знака воно виявиться своэю. А ось наслідки можуть виявитися для них більш ніж неприємними: реакція співрозмовника — з великою часткою ймовірності — стане непередбачуваною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні важливо тримати язик за зубами — занадто велика ймовірність того, що вони скривдять людину, яка надовго затаїть на них зло. "Поверне" вона представникам знака цю образу в найнесподіваніший — а тому особливо неприємний — момент, що призведе до прикрих наслідків. Уникнути такого варіанту розвитку подій простіше простого: необхідно просто стриматися і не сказати злих слів, хоча, можливо, це буде і непросто.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, швидше за все, скривдять когось зі свого оточення ненавмисно, в чому одразу ж покаються і навіть перепросять за свою дурість і нестриманість. Але, як то кажуть в знаменитому анекдоті, "ложечки знайдуться, а осад залишиться". Незважаючи на всі старання загладити ситуацію, напруженість у взаєминах не тільки нікуди не дінеться, але буде розвиватися за наростальною — в кінцевому підсумку вона може остаточно зруйнувати дружбу або приятелювання.

Читайте також: Які знаки зодіаку притягують гроші

Більше гороскопів шукайте в розділі "Астрологія"

Наступна публікація