Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

www.credits

День, коли необхідно дотримуватися помірності в усьому — від робочого ентузіазму до харчового раціону: будь-які перебільшення сьогодні до добра не доведуть, скоріше, навпаки. Не можна також виявляти негативні якості характеру — особливо це стосується заздрості: вона забере життєві сили, необхідні для важливих — зокрема і професійних — справ, і навіє тугу, якої в осінні дні і так вистачає — зайва нікому не потрібна.

Сьогодні, 21 вересня, зірки не рекомендують заздрити всім знакам зодіаку, але для трьох із них почуття заздрості загрожує неприємностями.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви взагалі-то люди незаздрісні — як правило, заздрять їм, і ставляться до цього з схваленням: приємно, коли ти в чомусь — а, можливо, і багато в чому — кращий за інших. Але сьогодні представники знака цілком можуть позаздрити комусь із друзів або подруг, до того ж прикрість у них викличуть не матеріальні досягнення, а стосунки — щасливе кохання. Швидше за все, в їхньому власному житті подібного поки не було, ось тільки заздрити їм не варто: негативна енергія, яка виробляються внаслідок заздрості, може заблокувати канал, який відповідає за особисте життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які хочуть, щоб у них все було краще, ніж у інших, з почуттям заздрості знайомі не з чуток — їм досить часто доводиться його відчувати. Ось і сьогодні вони побачать або почують щось таке, що змусить їх розлютитися: ну чому у когось є річ, про яку вони давно мріють, а у них досі цього немає. Неважливо, що саме буде матися на увазі, головне, що невдоволення, яке вони за всього бажання не зможуть приховати, може посварити представників знака з людиною, якій вони позаздрили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам ніщо людське не чуже, зокрема і заздрість, хоча вони і ретельно її приховують — це почуття здається їм непристойним, що, загалом, недалеко від істини. Як правило, їхнє невдоволення викликане тим, що хтось більше досяг успіху в професійному сенсі: наприклад, отримав посаду чи проєкт, про які вони самі мріяли, більше встигають і заробляють, у нього збільшилися продажі — як то кажуть, потрібне підкреслити. Треба віддати належне представникам знака — заздрість штовхає їх на те, щоб досягти тих же висот, але сьогодні вони, на жаль, можуть відступити від цього правила.

Прогнози на тиждень:

Наступна публікація