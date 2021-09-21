Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

День, коли необхідно дотримуватися помірності в усьому — від робочого ентузіазму до харчового раціону: будь-які перебільшення сьогодні до добра не доведуть, скоріше, навпаки. Не можна також виявляти негативні якості характеру — особливо це стосується заздрості: вона забере життєві сили, необхідні для важливих — зокрема і професійних — справ, і навіє тугу, якої в осінні дні і так вистачає — зайва нікому не потрібна.

Сьогодні, 21 вересня, зірки не рекомендують заздрити всім знакам зодіаку, але для трьох із них почуття заздрості загрожує неприємностями.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви взагалі-то люди незаздрісні — як правило, заздрять їм, і ставляться до цього з схваленням: приємно, коли ти в чомусь — а, можливо, і багато в чому — кращий за інших. Але сьогодні представники знака цілком можуть позаздрити комусь із друзів або подруг, до того ж прикрість у них викличуть не матеріальні досягнення, а стосунки — щасливе кохання. Швидше за все, в їхньому власному житті подібного поки не було, ось тільки заздрити їм не варто: негативна енергія, яка виробляються внаслідок заздрості, може заблокувати канал, який відповідає за особисте життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які хочуть, щоб у них все було краще, ніж у інших, з почуттям заздрості знайомі не з чуток — їм досить часто доводиться його відчувати. Ось і сьогодні вони побачать або почують щось таке, що змусить їх розлютитися: ну чому у когось є річ, про яку вони давно мріють, а у них досі цього немає. Неважливо, що саме буде матися на увазі, головне, що невдоволення, яке вони за всього бажання не зможуть приховати, може посварити представників знака з людиною, якій вони позаздрили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам ніщо людське не чуже, зокрема і заздрість, хоча вони і ретельно її приховують — це почуття здається їм непристойним, що, загалом, недалеко від істини. Як правило, їхнє невдоволення викликане тим, що хтось більше досяг успіху в професійному сенсі: наприклад, отримав посаду чи проєкт, про які вони самі мріяли, більше встигають і заробляють, у нього збільшилися продажі — як то кажуть, потрібне підкреслити. Треба віддати належне представникам знака — заздрість штовхає їх на те, щоб досягти тих же висот, але сьогодні вони, на жаль, можуть відступити від цього правила.

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