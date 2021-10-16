Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна вирушати в поїздки

День, коли в будь-якій справі не варто націлюватися на результат — в такому разі все піде криво і навскіс, необхідно — незалежно від роду занять — зосередитися на процесі, відчути від нього задоволення, а не втому. А ось від поїздок сьогодні краще відмовитися — вони можуть бути пов'язані з неприємними наслідками.

Сьогодні, 16 жовтня, вирушати в поїздки не рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них залишати будинок особливо небажано.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці — якщо, звичайно, дозволить погода — можуть вирушити на дачу, на якій не були від літа, щоб навести лад: прибрати в саду, зібрати пізні груші або яблука, забрати решту в коморі консервацію. Ось тільки велика ймовірність того, що в дорозі туди або назад у них виникнуть проблеми з машиною, на лагодження або евакуацію якої піде маса часу і сил. Не дивно, що додому представники повернуться пізно і в огидному настрої.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам — з великою часткою ймовірності — захочеться відвідати друзів, що живуть в іншому місті, тим більше що і привід для поїздки буде вагомим — там, швидше за все, збираються святкувати якусь сімейну урочистість. Ось тільки, можливо, поїздка не занадиться від самого початку: представники знаку можуть забути багаж і спізнитися на потяг або, якщо зберуться поїхати на машині, проколоти колесо. Так що краще їм залишитися вдома, тим більше що і там можна знайти собі безліч цікавих занять.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, куди б вони в цей день не вирушили, з великою часткою ймовірності всю дорогу — як туди, так і назад — будуть мучитися думкою про те, вимкнули вони праску чи ні. Такі думки — попри те, що, швидше за все, праска в результаті виявиться вимкненою — зіпсують поїздку, отруївши представникам знака все задоволення від поїздки. А ось залишившись вдома, вони завжди — до свого спокою — зможуть переконатися в тому, що всі електроприлади від'єднані від мережі.

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