Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно дбайливо ставитися до речей

День, упродовж якого неодноразово можна буде переконатися, що в нашому житті не буває нічого випадково — все доцільно і взаємопов'язано. Всесвіт подарує кожному велику кількість енергії, яку необхідно направляти в мирне русло — руйнування, навіть якщо ітиметься лише про розбиту чашку, виявиться поганою прикметою, що спричинить за собою негативні наслідки.

Сьогодні, 25 жовтня, дбайливо ставитися до речей рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них категорично забороняється рвати або ламати будь-що.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, ніде правди діти, в стані афекту, в який вони впадають, посварившись з оточеням, дуже люблять трощити все, що потрапляє їм під руку, — особливо бити посуд. Сьогоднішній день винятком із загального правила не стане: якщо хтось їм не догодить, вони цілком у змозі розбити пару тарілок, зашкодивши тим самим самим собі. Всесвіт може не пробачити їм того, що вони таким чином ставляться до майна, і на час обмежити їхній доступ до матеріальних благ.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які теж часто бувають нестриманими стосовно оточення, сьогодні направлять свій гнів на предмети — передусім техніку, яка, можливо, буде працювати не так активно і якісно, як їм би того хотілося. Спересердя вони, наприклад, легко можуть жбурнути об стінку фен або вдарити кулаком завислий комп'ютер, покаравши водночас себе: Всесвіт подбає про те, що найближчим часом вони, як не дивно це прозвучить, не зможуть замінити зламану річ.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам сьогодні небажано займатися рукоділлям: якщо щось піде не так, представники знака, що є перфекціоністами, цілком можуть розірвати шиття, вишивку або в'язання, над яким вони будуть працювати. Каяття наздожене їх дуже швидко, але виправити — зі зрозумілих причин — вже нічого не можна буде. Тому зірки наполегливо рекомендують їм проявити стриманість і не знищувати створене своєю працею, найкраще відкласти "напівфабрикат", а там, дивись, знайде натхнення і можна буде завершити роботу.

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