Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно зайнятися творчістю

День чистої і світлої енергетики, коли все пербуває в гармонії, яку не можна порушувати не тільки активними діями, але і різкими словами й навіть злими думками — вони легко можуть матеріалізуватися і ускладнити життєву ситуацію. Енергію, яка сьогодні буде переповнювати кожного з нас, потрібно направляти виключно в мирних — найкраще творчих — цілях.

Сьогодні, 21 жовтня, зайнятися творчістю рекомендується всім знака зодіаку, але трьом з них вдасться створити щось по-справжньому цінне.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям, які за своєю природою ліниві до самозабуття, сьогодні — несподівано для самих себе — відчують бажання звернути гори. Подолати — точніше, переформатувати її в корисне заняття — можна буде, згадавши про творчість, якою представники знака займалися колись у минулому. Як відомо, вміння і навички, якими людина володіла, з часом нікуди не зникають, тому їм досить швидко вдасться їх згадати і застосувати за призначенням.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам немає рівних в питаннях кулінарії, яка є для них не способом не померти з голоду, а справжнім мистецтвом, до якого вони з дитинства відчувають покликання. Ось і сьогодні зірки рекомендують їм приготувати щось дуже складне і дуже смачне, щоб отримати задоволення як від результату, так і від процесу. Енергія творення піде на користь і самим представникам знака, і світу загалом.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги — не дуже креативний знак Зодіаку, швидше за все, навпаки, але сьогодні зірки радять їм відволіктися від методичної роботи, в якій вони будь-яку роботу перетворять на технічну, і спробувати себе у творчості. Якою вона буде, вирішувати самим представникам знака, але факт залишається фактом: у будь-якому випадку їм вдасться створити справжній витвір мистецтва. На жаль, успіх не змусить їх змінити професію — вже завтра вони знову повернуться до своєї роботи.

Прогнози на тиждень:

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