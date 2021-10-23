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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно уникати сумних думок

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно уникати сумних думок

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Час спокійної енергетики, тихий і неквапливий, що не дивно, якщо врахувати, що попередній день схиляв до несамових веселощів і активних дій. Сьогодні можна — і треба! — відпочивати, головне, щоб такий настрій не приніс із собою лінь, апатію і сумні думки, які вкрай негативно позначаться на настрої.

Сьогодні, 23 жовтня, сумних думок необхідно уникати представникам всіх знаків Зодіаку, але трьом з них важливо гнати їх від себе всіма можливими способами.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — один з найдепресивніших знаків Зодіаку, вони впадають в депресію навіть на рівному місці, а вже якщо — ось як сьогодні — у них для цього є хоча б найменший привід, то їх, як то кажуть, хлібом не годуй — дай постраждати. Сьогодні, не маючи можливості працювати, представники знака зосередяться на своєму внутрішньому світі, знайдуть в ньому найтемніші куточки і будуть культивувати тривоги і побоювання, які там причаїлися, в той час як їм необхідно гнати їх якнайдалі.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіонам, які займуться своєю "улюбленою справою" — впадуть в депресію, необхідно буде знайти собі приємне і одночасно корисне заняття, яке відверне їх від похмурих думок. Можна, наприклад, пройтися по магазинах або погуляти в парку, якщо, звичайно, дозволить мінлива осіння погода, або, врешті-решт, вилити душу близькій людині: головне, не заганяти свою депресію глибоко всередину — "витягнути" її звідти буде зовсім непросто.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби часто страждають від того, що їх піднесені уявлення про життя не збігаються з реальністю, яка здається їх зніженим душам надто жорстокою. Сьогодні якраз такий день: зіткнувшись з незрозумілою ситуацією або неприємною людиною, вони впадуть у відчай і малюватимуть собі картини майбутнього, одну страшніша за іншу. Зірки рекомендують їм єдино можливу лінію поведінки: потрібно відвернути себе яким-небудь приємним заняттям — наприклад, шопінгом.

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