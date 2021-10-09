Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитися від будь-якої роботи

Складний і повний несподіванок і каверз день, коли вкрай складно відрізняти добро від зла: вони "переодягаються" і міняються місцями. Легко помилитися в своїх найкращих почуттях: частими можуть бути випадки, коли людина, вирішивши, що робить добру справу, насправді стане іграшкою в руках злих сил, вплутатися в неприємну ситуацію. Щоб уникнути життєвого сценарію такого роду, необхідно відмовитися від будь-якої діяльності, вважаючи за краще ним відпочинок.

Сьогодні, 9 жовтня, відмовитися від будь-якої роботи, включаючи домашні клопоти, бажано всім знакам зодіаку, але для трьох з них тимчасове бездіяльність необхідно.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які, згідно з відомою цитатою Бомарше, "ледачі до самозабуття" і "працелюбні мимоволі", зможуть байдикувати з чистим сумлінням — самі зірки їм це рекомендують. Тим, кому зовсім не до снаги буде плювати в стелю, можуть зайнятися вирішенням домашніх питань — благо, сьогодні вихідний, а їх за останній час накопичилося чимало, а часу для них катастрофічно не вистачає.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто говорять про те, що їм потрібно працювати там, де можна не працювати. Зрозуміло, сприймати їх слова всерйоз не варто, але, як відомо, в кожному жарті є частка жарту. Але сьогодні представники знака зможуть втілити в життя свою мрію: забути — зрозуміло, на час — про всі свої обов'язки і всмак побайдикувати. В іншому разі вони обов'язково що-небудь зламають або розіб'ють.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — не найбільш працьовитий знак зодіаку — сьогодні, як на зло, будуть відчувати свербіж роботи і творчості: їм буде здаватися, що, якщо вони просто зараз не встануть з дивана і що-небудь не зроблять, їх буквально розірве зсередини. Проте представникам знака необхідно стримувати себе всіма доступними їм способами, оскільки, взявшись за роботу, вони ризикують наробити помилок, які їм згодом довго доведеться виправляти.

Гороскопи на жовтень 2021:

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