Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться добре заробити

Сприятливий у фінансовому сенсі день, коли гроші — як очікувані, так і несподівані — будуть приходити з найбільш різних джерел. Особливо пощастить тим, хто — через притаманні їм таланти — має здатність притягувати до себе матеріальні блага. Втім, всі інші теж ображеними не залишаться — їм також вдасться добре заробити.

Сьогодні, 11 жовтня, отримати гроші зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них отримають особливо солідний прибуток.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам — особливо тим, хто займається бізнесом — вдасться укласти контракт якщо не всього їхнього життя, то останнього часу, що стане для них серйозним професійним досягненням, на яке вони ще довго будуть рівнятися у своїй професійній діяльності. Щоправда, матеріальний еквівалент угоди вони отримають не одразу, а через деякий час, але його розмір не дасть можливості применшувати її значення.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які хоч і вміють заробляти, найбільше люблять отримувати гроші — або потрібні їм дорогі предмети — в подарунок, хоча самі ніколи в цьому не зізнаються. Сьогодні — до їхньої великої радості — їхні очікування себе виправдають: хтось із знайомих подарує їм щось таке, що вони самі — через дорожнечу — ніколи б не купили. Для когось це буде ювелірна прикраса або нішевий аромат, для когось — щось із побутової техніки — наприклад, пральна машинка або холодильник.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони можуть розраховувати на отримання заробітної плати. Хтось може здивуватися: мовляв, що тут незвичайного? Однак привід радіти у представників знаку все-таки буде. По-перше, платню їм виплатять завчасно, а по-друге, сума виявиться більшою, ніж зазвичай. Швидше за все, їм виплатять премію, а то і зовсім підвищать зарплату за хорошу роботу — всі їхні показники останнім часом злетіли вгору, і начальство не могло відмовитися від заохочення.

Гороскопи на жовтень 2021:

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