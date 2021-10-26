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Три знаки зодіаку, яким сьогодні знадобиться допомога колег

Три знаки зодіаку, яким сьогодні знадобиться допомога колег

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День потужної енергетики позитивної властивості, яка дозволить замахнутися на найсерйозніші проєкти, які вдасться реалізувати легко і швидко. Робота буде ладнатися, а на думку спадати тільки геніальні — в прямому сенсі слова — ідеї. Єдина умова, яку необхідно дотримати, — це робота в колективі — сам у полі не воїн.

Сьогодні, 26 жовтня, допомога колег потрібно всім знакам одіаку, але трьом із них без неї не вдасться і пальцем поворухнути.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як правило, вважають за краще працювати на самоті: сторонні їх дратують, тому навіть в колективі вони існують як нібито самі собою — вони одночасно і тут, і десь далеко. Але сьогодні цей номер у них не пройде — вони, звичайно, можуть за звичкою працювати самостійно, але результату вони в такому разі навряд чи досягнуть. Вони просто забуксують в найвідповідальніший момент, тому що їм банально не вистачить рук, щоб здійснити весь обсяг робіт.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак двоїстий, тому їм частіше за все ніхто для роботи не потрібен — вони самі собі колектив, в тому сенсі, що можуть працювати за двох. Однак сьогодні їм знадобиться хоча б одна людина, а ще краще, якщо їх буде декілька, які допоможуть їм впоратися з поставленими перед ними завданнями. Головне, не дратуватися з приводу того, що люди, які перебувають поруч, поводяться шумно і безцеремонно — загалом, не так, як хотілося б представникам знака, заради роботи можна і потерпіти.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези так влаштовані, що постійно коливаються, намагаючись знайти душевну рівновагу, тому їм потрібна не фізична, а моральна допомога. Їм потрібно буде, щоб хтось підтримував і підбадьорював їх, говорив, що вони впораються з будь-яким  складним завданням. Але оскільки думка має бути неодмінно авторитетною — в інше вони просто не повірять, перебувати поруч з ними повинні саме колеги, які знаються на тому, про що говорять.

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