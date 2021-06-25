Три знаки, яким сьогодні потрібно подбати про чистоту свого будинку

День сприятливий для всього, що пов'язано з очищенням душі, тіла, будинки, простору навколо. Генеральне прибирання, влаштоване у своїй оселі, стане не тільки санітарним заходом, а й встановленням гармонії — як в ній, так і в усьому світі. Через чисті вікна буде краще видно сонце, небо і дерева, а вимита підлога дозволить легше дихати.

Сьогодні, 25 червня, подбати про чистоту свого будинку рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них прибирання є обов'язковим заняттям.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам не відмовиш в охайності — в будинку у них завжди чисто і затишно, проте, як відомо, немає меж досконалості, і вони обов'язково знайдуть порошинки на ідеально чистих поверхнях. Але сенс їхнього збирання не в тому, щоб наводити лоск — представникам знака необхідно позбутися від предметів, які вони не використовують уже довгий час. Розлучатися з речами, які вони привозили з різних країн світу, складно, але необхідно: їхня негативна енергетика не найкращим чином впливає на життя в будинку.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки, які вважають чистоту і лад у будинку справою своєї честі, не вважають будь-яке прибирання — зокрема і генеральне — тяжкою повинністю, вони роблять це легко і без особливих зусиль. Сьогодні зірки радять урізноманітнити звичні їм дії новими — наприклад, змінити текстиль з зимового на літній або внести нові штрихи в інтер'єр. Результатом прибирання стане не тільки чистота в будинку, але і зміцнення сімейних взаємин — особливо це стосується тих, у кого з близькою людиною останнім часом намітився розлад.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці не відрізняються особливою акуратністю. Ні, звичайно, надмірної неохайності у них вдома немає, але речі часто розкидані, але і порядком наявні там умови теж не назвеш: іноді їм доводиться витрачати чимало часу, щоб знайти потрібну річ. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують представникам знака навести в домі ідеальну чистоту — це стане для них гарною прикметою: незабаром в їхньому житті сама собою вирішиться якась важлива і давня проблема, яка встигла добряче їм набриднути.

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