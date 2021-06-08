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Три знаки, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

Три знаки, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

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День, коли багато хто на власному досвіді зможе переконатися в справедливості прислів'я "що посієш, те й пожнеш". Вчинки, вчинені в недавньому — а, можливо, і далекому — минулому, отримають своє продовження, а вже яким воно буде — позитивним або негативним, — залежить тільки від їхнього характеру: за добро прийде добро, а за зло — зло.

Сьогодні, 8 червня, бумеранг з минулого зможуть отримати всі знаки зодіаку, але трьом із них воздасться по заслугах обов'язково.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки, як один із найдобріших знаків зодіаку, часто надають допомогу людям, які їх оточують, — до того ж як знайомим, так і не дуже. Справедливості заради треба сказати, що їм далеко не завжди за це дякують — найчастіше облагодіяні представниками знака люди сприймають їх доброту як щось само собою зрозуміле. Але в цьому разі все відбудеться з точністю до навпаки: Раки цілком можуть очікувати подяки за зроблену колись — швидше за все, досить давно — справу, про яку вони до цього часу могли вже й забути.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви не надто часто займаються благодійністю — вони набагато більше люблять отримувати, а не віддавати. Тому характер сьогоднішнього бумеранга, який вони ризикують отримати, буде прямо залежати від того, що і кому вони зробили або — і це теж дуже ймовірно — не зробили. У першому разі можна очікувати приємних сюрпризів, у другому — не дуже. Відмовивши комусь у підтримці — неважливо, матеріальній чи моральній, — представники знака ризикують опинитися в такому ж становищі: ніхто не прийде їм на допомогу, хоча вони будуть дуже її потребувати.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам доведеться згадати, кого і чому вони образили, бо до нинішнього часу вони, швидше за все, вже й забудуть про це — бумеранг не завжди прилітає одразу, часто він — ось як зараз — запізнюється. Тим неприємніше для представників знака буде його отримати саме в цей час, коли вони почуваються спокійно і впевнено. Втім, те, що трапилося, можна розглядати не тільки з негативного, але і з позитивного боку: можливо, цей випадок навчить Козорогів цінувати людей, які перебувають поруч.