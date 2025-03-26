Три знаки, які сьогодні можуть наговорити зайвого

День конфліктів на всіх рівнях, коли вони можуть спалахувати буквально на кожному кроці. Оскільки під час сварки багато хто може сказати опоненту те, про що в інший час хотів би промовчати, потрібно – щоб не наговорити зайвого – стежити за своїми словами.

Сьогодні, 26 березня, стежити за своїми словами, необхідно представникам всіх знаків зодіаку, але три з них можуть наговорити зайвого.

Близнята

Близнята сьогодні говоритимуть без упину. Не дивно, що в запалі однієї з розмов вони можуть розкрити свою таємницю, чим згодом скористається співрозмовник, обернувши її проти них. Щоб не постраждати від чужої непорядності, потрібно зважувати кожне своє слово.

Стрілець

Стрільці завжди готові підтримати та прийти на допомогу, але їхні позитивні якості мають зворотний бік – слова у них випереджають думку. Ось і сьогодні вони можуть сказати щось таке, чим, зовсім не бажаючи, скривдять когось зі своїх співрозмовників.

Козоріг

Козороги можуть сказати неприємне комусь зі своїх друзів та знайомих, навмисно знецінюючи досягнення, якими ті дуже пишаються. Шукати відповідь на запитання, навіщо вони це роблять, марне заняття, але попередити їх про ймовірність серйозних наслідків не тільки можна, але і потрібно.

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