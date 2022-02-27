Три знаки, які сьогодні можуть розпочати життя з чистого аркуша

Три знаки, які сьогодні можуть розпочати життя з чистого аркуша

День, протягом якого ми отримуємо максимум енергії – її має вистачити цілий місяць.

Астрологи часто порівнюють його з чистим аркушем, у якому можна почати писати своє життя наново. У цей час рекомендується зосередитись на складанні планів на найближче майбутнє – у найсміливіших проєктів є всі шанси для того, щоб стати реальністю.

Сьогодні, 27 лютого, розпочати життя з чистого аркуша можуть усі знаки зодіаку, але у трьох із них це вийде краще, ніж у інших.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які незадоволені тим, як складається їхня життєва ситуація, матимуть можливість змінити її найрадикальнішим чином. Відсутність будь-яких подій може змінитися на калейдоскоп цікавих справ, а апатія, лінощі і сонливість – активними діями. Головне для представників знака в останній момент не злякатися і не вирішити, що їм і так непогано живеться, тому не варто робити різких рухів.

Діва (22.08 – 23.09)

Для Дів, яких часто щось не влаштовує в їхньому житті, нинішній період не стане винятком із правила, але цього разу їхнє невдоволення матиме під собою реальні підстави. Можливо, якийсь час тому на життєвій дорозі вони й справді звернули не в той бік, а тому зараз опинилися в безвиході, з якого не бачать виходу. Сьогодні доля цілком може їм його подарувати: вони матимуть можливість повернутися у вихідну точку та виправити всі помилки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, за всієї своєї химерності, як правило, добре знають, чого хочуть від життя, і цього разу використовують шанси, які їм подарує доля, на всі сто відсотків. Останнім часом представники знака виразно бачили, що на професійні проєкти у них йде набагато більше часу, ніж раніше – сьогодні Водолії зрозуміють, що необхідно змінити, щоб усе склалося саме так, як їм хочеться.

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