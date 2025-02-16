Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися з токсичними людьми

День потужної негативної енергетики, коли активізуються токсичні люди, через що спалахують образливі сварки, тут і там виникають несподівані скандали та провокації. Необхідно – звісно, за можливості – уникати спілкування з тими, хто "живиться" чужою енергією.

Сьогодні, 16 лютого, зіткнутися з токсичними людьми можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке спілкування буде особливо небезпечним.

Телець

Тельців сьогодні можуть виснажити розмовами якщо й не до смерті, то принаймні до повної втрати сил, які так їм необхідні. Представники знака виявляться не в змозі зосередитися навіть на найпростіших діях, а отже, їм треба вимкнути телефон і ні з ким не спілкуватися.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться зіткнутися з провокаціями, які можуть влаштувати їм токсичні люди, що хочуть підживитися їхньою енергією. Причому ними можуть виявитися як друзі і близькі, так і зовсім незнайомі люди: відчувши недобре, потрібно одразу ж відмовитися від спілкування.

Стрілець

Стрільцям небажано ні з ким ділитися своїми професійними – й особливо особистими – планами. Людина, якій представники знака розкажуть про задумане, просто позаздрить їм, а таке малоприємне явище, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

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