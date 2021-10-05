Три знаки, які сьогодні можуть зіткнутися з фобіями і маніями

Один з темних — сатанинських — днів Гекати, під час якого буде складно зберегти здоровий — в психічному сенсі — погляд на світ. Страхи — аж до фобій і маній — можуть долати будь-яких, навіть психічно врівноважених і стресостійких людей. На щастя, такі прояви — всього лише вплив Місяця, вже завтра вони ослабнуть і не будуть так обтяжливо впливати на людину.

Сьогодні, 5 жовтня, з фобіями, страхами і маніями можуть зіткнутися представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них така реакція може набути гіпертрофованих розмірів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, випробувавши якийсь страх — неважливо, якої якості він буде, раціональний або ірраціональний — повинні переконатися, що він дійсно не має під собою реальних підстав. Цілком можливо, що на них, з огляду на їхню легковажність, дійсно націлилися шахраї і навіть злодії, так що представникам знака необхідно дотримуватися максимальної обережності. Безлюдними вулицями краще не ходити, а в ліфті з незнайомцями — не їздити.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви впевнені, що всі навколо — хто таємно, а хто явно — стали рабами їхньої неземної краси, тому готові переслідувати їх повсюди. Не варто засмучувати їх, розповідаючи про те, що це далеко не так — вони все одно не повірять, і цього дня будуть впевнені, що всі люди, які йдуть позаду тротуаром, переслідують їх. Якщо таке відчуття буде лякати, то краще посидіти вдома. Щоправда, там є ймовірність несподіваних телефонних дзвінків, але на них можна не відповідати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії сьогодні можуть пережити один з найнеприємніших днів у місяці. Річ у тім, що їх від самого ранку їх буде переслідувати втома і слабкість, а на їхньому тлі — фобії і манії, серед яких може виявитися навіть манія переслідування. Швидше за все, в реальності жодної небезпеки для представників знака не буде, тому зірки наполегливо рекомендують їм не дослухатися до внутрішніх страхів, а зайнятися чимось приємним — наприклад, згадати про своє хобі.

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