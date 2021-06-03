Три знаки, яким необхідно зберігати душевний спокій

День, коли до запальності і, як наслідок, дратівливості і агресії, будуть схильні найбільш спокійні та врівноважені люди. Найважливіше завдання в цей день — зберегти душевний спокій: якщо зробити це не вдасться, наслідки для психологічного стану можуть виявитися не найприємнішими. Небажано також з'ясовувати стосунки з людьми, які вас оточують, — як рідними і близькими, так і зовсім незнайомими, сторонніми.

Сьогодні, 3 червня, зберігати душевний спокій необхідно представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них стриманість буде особливо важливою.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни — справжні чемпіони із нестриманості, їм вкрай важко втримати себе в рамках спокою, особливо якщо, як їм здається, хтось — або щось — активно виводить їх з себе. Сьогодні їм доведеться особливо важко: подразників у навколишньому середовищі виявиться хоч відбавляй, а нервова система у представників знака влаштована таким чином, що, якщо вже вони "завелися", заспокоїтися їм вкрай важко. В результаті вони примудряться посваритися з усіма навколо, про що згодом будуть шкодувати — миритись, як не крути, доведеться.

Рак (22.06 — 22.07)

Раку як найбільш недовірливому знаку зодіаку хвилюватися особливо не рекомендується: нервові сплески часто викликають у нього психосоматичні захворювання, які важко — а то й неможливо — вилікувати традиційним способом. Ось представники знака роками мучаться від різних недуг, не розуміючи, з якого боку підійти до їх зцілення. А уникнути такого розвитку подій дуже просто — необхідно всього лише — що б там не було! — зберігати спокій, це найкращий засіб зберігати здоров'я — як фізичне, так і психологічне.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водоліїв — з великою часткою ймовірності — може дратувати те, на що представники інших знаків зодіаку і не звернули б уваги — наприклад, відсутність на полицях в магазині улюбленого десерту або несподіваний літній дощик за вікном. Зірки наполегливо радять Водоліям перемикати свою увагу з речей, предметів і процесів, які вони вважають негативними, на позитив, так вони зможуть уникнути негативних емоцій. Наприклад, відсутність обожнюваних солодощів можна компенсувати покупкою фруктів, що для організму набагато корисніше.

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