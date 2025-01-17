Три знаки, яким потрібно гнати від себе негатив

День, коли навіть найсильніші й найвпевненіші в собі люди можуть стати уразливими, точніше – слабкими та безпорадними, а, отже, особливу силу матимуть думки, тому думати потрібно лише про гарне та гнати від себе негатив.

Сьогодні, 17 січня, зосередитись на позитиві важливо представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них особливо важливо гнати від себе будь-який – навіть незначний – негатив.

Телець

Тельців зірки нагородять таким даром переконливості та красномовства, що вони зможуть схилити на свій бік будь-яку – навіть найбільш вперту – людину. Головне, не ображати співрозмовника, не викривати в непристойних вчинках і, особливо, не бажати йому – втім, як і решті – зла.

Лев

Левам, які змушені будуть у чомусь виправдовуватись перед оточенням, не варто вигадувати для цього причини, яких не існує. Категорично не рекомендується говорити, що вони запізнилися, бо у них хтось захворів, – їхня вигадка може стати реальністю.

Стрілець

Стрільцям, які вміють матеріалізовувати думки, перетворюючи їх на реальність, варто ретельно стежити за ними, вчасно відловлюючи та «викидаючи» ті, які не відповідають передсвятковому позитивному настрою, інакше неприємності можуть набути реальних рис.

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