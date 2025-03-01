Три знаки, яким сьогодні доведеться дати відсіч ворогам

День негативної енергетики, з якою зіткнеться кожен із нас – до того ж, торкнеться вона як нас самих, так і людей, що нас оточують. Зло в собі необхідно втихомирювати самостійно, а ось тим, хто може нападати на нас збоку, необхідно буде протистояти.

Сьогодні, 1 березня, побоюватися негативу з боку оточення потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться дати їм відсіч.

Близнята

Близнятам, які, незважаючи на спокій, будуть схильні з'ясовувати стосунки з усіма поспіль, водночас абсолютно необов'язково влаштовувати істерики, можна просто строго позначити межі, які нікому не дозволено переступати — цього буде цілком достатньо.

Рак

Ракам як найскромнішому знаку зодіаку дати відсіч «ворогові» особливо складно, але необхідно, якщо, звісно, вони хочуть, щоб недоброзичливо налаштовані люди дали їм спокій. Головне, не боятися реакції у відповідь — найімовірніше, в цьому випадку її не піде.

Діва

Дівам доведеться проявити всю властиву їм стриманість, щоб не показати людині, яка скривдила їх, наскільки сильно їх зачепили її випади, і, одночасно, зібравши сили в кулак, завдати удару у відповідь. Якщо цього не зробити зараз, доведеться терпіти нападки й надалі.

Читайте також: