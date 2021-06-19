Три знаки, яким сьогодні можна починати прибирання і ремонт

День вважається сприятливим часом для будь-яких починань, але у вихідний день прийматися за нове професійнe справу сенсу немає, тому зосередитися сьогодні краще на справах домашніх — прибиранні, готуванні. Тим, хто давно збирався зробити ремонт в своєму будинку або квартирі, зірки наполегливо рекомендують стати до нього саме сьогодні — результат виявиться більш ніж задовільним.

Сьогодні, 19 червня, починати ремонт можна представникам всіх знаків зодіаку, але трьох із них просто необхідно стати до ушляхетнення свого житла.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам, для яких краще — ворог хорошого, захочеться удосконалити і без того непоганий ремонт, який цілком міг би ще послужити їм. Але, як то кажуть, господар — пан, раз вони вирішили щось зробити, їх вже не відмовити. Втім, цього разу вони, здається, не схильні шикувати — оновлювати інтер'єр вони будуть по мінімуму, без особливих витрат. Головне для представників знака — освіжити навколишні умови: переклеїти — або перефарбувати — шпалери, замінити текстиль та освітлювальні прилади.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви через свою практичність підійдуть до ремонту у всеозброєнні: вони самі підшукають будматеріали, які влаштують їх в співвідношенні "ціна — якість", особисто складуть кошторис, а потім, найнявши будівельників, невсипно стежитимуть за їхніми діями, вдаючись в усі тонкощі роботи і не даючи їм влаштовувати перекури частіше, ніж належить. В результаті вони отримають чудовий результат за порівняно невелику суму, чим будуть зобов'язані винятково своїй педантичності, кмітливості і пристрасті до красивого в усьому, зокрема і в інтер'єрі.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги найбільше на світі не люблять робити ремонт: по-перше, він відволікає їх від роботи, що для представників знака неприпустимо, а по-друге, вимагає грошей, витрачати які вони страшенно не люблять. Але сьогодні, схоже, у них просто не буде іншого виходу: неможливо весь час спотикатися об дірку в лінолеумі і працювати за комп'ютером, кожну хвилину чекаючи, що на голову впаде шматок штукатурки. Загалом, ставши ремонтниками мимоволі, вони з рекордною швидкістю зроблять все, що необхідно, з однією єдиною метою — якомога швидше повернутися до їхньої улюбленої роботи.

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