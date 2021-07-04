Три знаки, яким сьогодні можна просити вибачення

Космічні енергії нинішнього дня говорять про розв'язання старого і творення нового, до того ж торкнеться це всіх сфер життя — від професійної до особистої. Не варто перебувати в місцях великого скупчення людей, втім, в нинішній епідемічної ситуації це і неможливо. Зате час ідеально підходить для примирення з людьми, з якими довелося посваритися: можна пробачати і перепрошувати.

Сьогодні, 4 липня, пробачати і просити вибачення можна представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них налагодження взаємин виявиться особливо важливим.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви, будучи найбільш зарозумілим знаком зодіаку, часто ображають оточення саме таким — зарозумілим — до них ставленням, саме серед тих, хто перебуває поруч, так багато скривджених. Вони, своєю чергою, ображають представників знака, щоб вони, так би мовити, не зазнавалися, ось і виходить взаємна емоційна напруженість, від якої сьогодні саме час позбутися. Бажано піти на примирення першими, сказавши, що не хотіли, щоб ситуація розвивалася саме так, тоді і опонент охоче перепросить за свою помилку у взаєминах.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви, незважаючи на зовнішній спокій і властиву їм толерантність, енний час назад розсварилися з кимось із близьких людей, через що відтоді — винятково з цієї причини — перебувають у стані зневіри. Здавалося б, позбутися від нього просто — потрібно всього лише перепросити скривджену людину, і все владнається, ось тільки вона, хоч убий, не хоче спілкуватися з представниками знака. Сьогодні ж обставини складуться сприятливо для Дів — їхній опонент сам піде їм назустріч, перепросивши за довге мовчання, залишиться тільки своєю чергою самим попросити у них вибачення.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги — майстри ображати інших людей, до того ж роблять вони це часто без злого умислу — просто так, мимохіть, через роздратування або поганий настрій. Згодом, заспокоївшись, вони і раді б помиритися, але не знають, як це зробити, та й гордота — ніде правди діти — надто заважає. Сьогодні представники знака зітхнуть із полегшенням — обставини складуться таким — сприятливим — чином: ті, кого вони скривдять, самі напишуть або зателефонують і спілкуватися водночас будуть ніби нічого й не сталося, Козорогам же залишиться лише перепрошувати самим.

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