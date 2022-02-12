Три знаки, яким сьогодні не можна витрачати дорогоцінний час на дрібниці

Один з найуспішніших і безтурботних днів місячного календаря, який приносить винятково приємні емоції. Головне, незважаючи на вихідний, зосередитися винятково на важливих справах – у кожного з нас вона буде своєю, – не витрачаючи час на дрібниці, без яких можна обійтися.

Сьогодні, 12 лютого, витрачати час і сили на дрібнички не рекомендується представникам усім знакам зодіаку, але для трьох із них зосередженість на важливих справах виявиться особливо важливою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, незважаючи на вихідний день, отримають можливість наблизитися до заповітної професійної мети, особливо якщо не ледарюватимуть і завершать всі необхідні попередні заходи. Можливо, їм не дуже захочеться займатися роботою – особливо якщо на вулиці встановиться гарна погода, але доведеться зробити над собою серйозне зусилля – зірки впевнені, що ніщо не повинно відволікати їх від основного заняття.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, для яких надзвичайно важлива душевна рівновага, зірки категорично не рекомендують вступати в переговори та суперечки, особливо якщо предмет суперечки й шеяга не вартий. Доводячи іншим – особливо стороннім – людям свою правоту, вони не лише даремно витратять сили і час, а й втратять добрий настрій. Щоб не допустити зіпсованого настрою на вихідний день, краще не вступати в дискусії, припиняючи їх на початковому етапі.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які люблять "зануритися" в минуле, плекаючи водночас приємні спогади, не варто витрачати час на порожні блукання в минулі часи, від яких сьогодні представникам знака, як то кажуть, ні холодно, ні спекотно. Краще витратити цей час на складання планів на майбутнє – таке заняття виявиться не тільки приємнішим, а й кориснішим – від понеділка вже можна буде розпочинати їхнє втілення в життя.

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