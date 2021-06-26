Три знаки, яким сьогодні не можна вживати алкоголь

День активного відпочинку, радості і щастя. У коханні і дружбі можуть відкритися нові — несподівані — межі, не рекомендується ні з ким не сваритися і ні на кого ображатися. Настрій у людей буде настільки милостивим, що вони — через підвищене збудження — почуватимуться п'яними без вина, тому спиртне буде зайвим.

Сьогодні, 26 червня, вживати алкоголь небажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них він стане справжнім табу.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці, які і в будь-який інший день під впливом спиртних напоїв можуть впасти в бешкет, сьогодні відчують на собі його негативний вплив подвійно, а то і втричі. Представники знака прекрасно знають, що, перевищивши встановлену ждля них норму, з великою часткою ймовірності перетворюються на монстрів, які пригадують близьким і коханим людям всі образи, які ті — вільно чи мимоволі — їм завдали, і висловлюють їм свої претензії — як обґрунтовані, так і не дуже. На наступний день їм, швидше за все, для виправлення ситуації потрібні будуть серйозні зусилля.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези, які, будучи зразковими дипломатами, як правило, приховують свої секрети від сторонніх, під впливом винної пари можуть стати нестриманим і балакучими. Внаслідок втрати контролю над собою вони вибовкають стороннім людям масу відомостей, які хотіли б зберегти в таємниці, про що вже назавтра всерйоз пошкодують. Щоб подібного не сталося, представникам знака варто відмовитися від вживання спиртних напоїв, навіть якщо навколишні будуть запевняти їх, що в такий день просто гріх не випити.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіонам, які є великими любителями і почіновувачами елітних вин, варто відмовитися навіть від них, не кажучи вже про більш прості — демократичні — сорти. Причина відмови проста — сьогодні організм представників знака навідріз відмовиться приймати і переробляти навіть мінімальні дози алкоголю, і відповість на них серйозним погіршенням самопочуття — головним болем, слабкістю, сонливістю. Уникнути нездужання простіше простого: треба замінити вино мінеральною водою або свіжовичавленим соком.

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