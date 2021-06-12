Три знаки, яким сьогодні не варто демонструвати агресію

День, коли докладені раніше зусилля почнуть давати перші результати: чим більше було вкладено в ту чи ту справу, тим вагомішими вони виявляться. Так що не варто шкодувати часу і зусиль на досягнення поставленої мети — вони обов'язково себе виправдають. Незважаючи на необхідність демонстрації ділових і пробивних якостей, в жодному разі не можна проявляти агресію.

Сьогодні, 12 червня, демонструвати агресію, транслюючи її в світ, не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них вона може виявитися особливо небезпечною.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята, які, як правило, зрідка впадають в лють — бережуть свою нервову систему, сьогодні легко можуть зрадити свої — миролюбні — правила. Особливу лють у представників знака будуть викликати їхні домашні — передусім другі половинки, але й інші родичі — мами-тата, дідусі-бабусі і навіть діти — без "уваги" не залишаться. Однак незважаючи на те, що всередині у них все буде вирувати, зовні бажано залишатися холодно-спокійними, не демонструючи навіть і краплі агресії, в іншому разі наслідки сварки можуть виявитися непередбачуваними.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви через деякі особливості свого характеру, часто не показують свою внутрішню агресію, залишаючись зовні спокійними і навіть умиротвореними. Однак це не означає, що їм потрібно вірити — всередині у них часто все кипить і вирує і, час від часу, їхнє роздратування виривається назовні, але вони так швидко заганяють свій негатив назад, що люди, які їх оточують, бувають впевнені: їм здалося. Незважаючи на це, сьогодні представників знака бажано оминати, а їм самим — щоб уникнути конфліктів — потрібно приховувати свою агресію.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги, залишаючись зовні спокійними, можуть в період крайньої дратівливості так "буцнути" людину, яка перебуває поруч і, як їм здається, винну перед ними, що вона надовго запам'ятає цю історію. Однак сьогодні представники знака, самі того не бажаючи, можуть нарватися на людину, яка не пробачить їм виплеск агресії. Оскільки наслідки такої поведінки можуть виявитися непередбачуваними і, ніде правди діти, неприємними, необхідно стримати свої емоції — до добра це сьогодні точно не доведе.

Читайте також: Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли може розвинутися манія переслідування

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання