Три знаки, яким сьогодні не варто нікому вірити

День, коли активізуються шахраї всіх мастей – зіткнення з ними може негативно позначитися на матеріальному становищі – насамперед, на гаманці – і, як наслідок на моральному стані: на гарний настрій у такому разі можна не розраховувати.

Сьогодні, 15 лютого, вірити будь-кому на слово небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них – особливо.

Овен

Овни занадто вперті для того, щоб слідувати чужій думці, але сьогодні вони, швидше за все, дадуть слабину і приймуть на віру слова іншої людини, яка явно не бажає їм добра. Зірки сподіваються, що вони встигнуть схаменутися і відмовитися від плану, який їм запропонують.

Козеріг

Козероги, як правило, нікому не дозволяють міняти їх переконання, вони, швидше, посваряться з людиною, яка підштовхує їх до такого рішення. Але сьогодні для них особливо важливо не приймати поспішних рішень, бо вже завтра вони можуть про них пошкодувати.

Водолій

Водолії змінюють свою думку по сім разів на день, проте вони спираються тільки на своє бачення обстановки. Сьогодні ж представники знака можуть піти на поводу у чужої думки, що може призвести їх зовсім не до результату, на який вони розраховують.

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