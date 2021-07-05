Три знаки, яким сьогодні не варто занурюватися в депресію

День, коли космічна енергія різко йде на спад, тому люди почуваються слабкими, роздратованими і апатичними — аж до депресії. Для нових починань час несприятливий, тому необхідно витратити час і сили на доведення до розуму старих — відкладених на безрік — проєктів. Але навіть у цьому разі не варто нікуди поспішати — діяти, щоб уникнути помилок, необхідно повільно і вдумливо.

Сьогодні, 5 липня, занепадати духом не рекомендуються представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них занурення в депресію може стати особливо небезпечним.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни як знак Вогню є людьми не тільки яскравими і вразливими, а й вельми нестриманими: занурившись в якийсь настрій — неважливо, добрий чи поганий — вони насилу з нього виходять. Ось і сьогодні, впавши в депресію, вони ризикують затриматися в цьому стані надовго, що не найкращим чином позначиться як на їхньому життя, так і психологічному здоров'ї, а це допускати ніяк не можна. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака перемкнути свою увагу на щось хороше — наприклад, на улюблене заняття.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки як найбільш сльозливий знак зодіаку готові плакати з будь-якого приводу, який вони легко знаходять у будь-якій ситуації, тому нинішній день — з його депресивною енергетикою — стане прекрасним підставою для того, щоб віддатися своєму улюбленому заняттю — тузі і скаргам на життя. Ось тільки все назване вище навряд чи сподобається їхньому оточенню — від начальства і колег до членів сім'ї. Так що доведеться представникам знака брати себе в руки і починати радіти життю, а найкраще їм в цій справі допоможе прибирання квартири — їхній улюблений аутотренінг.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, так вже вони влаштовані, у всьому — як в радості, так і в сумі — прагнуть дійти до логічного кінця, вичерпавши свій психологічний стан до останньої краплі: поки не натішаться або не настраждаються вдосталь, не заспокояться. Сьогоднішня депресія, в яку можуть впасти представники знака, також із великою часткою ймовірності може стати затяжною: поки вони не досягнуть в ній дна, до іншого психологічного стану не перейдуть. Але у цей час навколо них буде достатня кількість приводів для радості, які так прикро втрачати.

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