Три знаки, яким сьогодні небажано призначати побачення

День сприятливий для роздумів над тактикою і стратегією професійної властивості, а також планування — коротко- і довгострокового. А ось активні дії краще відкласти на інший час — хоча б на кілька днів, поки ж нічого путнього з них не вийде. Небажано також призначати на цей день романтичні побачення — все в них піде не так, як планувалося спочатку.

Сьогодні, 7 вересня, призначати побачення не рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно категорично від них відмовитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, яких сьогодні все буде дратувати, взагалі потрібно якомога менше спілкуватися з оточенням, а вже з тими, хто їм по-справжньому дорогий — особливо. Річ у тім, що розлютувавшись представники знака можуть розбушуватися не на жарт і наговорити людям, що перебувають поруч, найнеприємніших речей. І якщо подальші взаємини з людьми малознайомими їх мало схвилюють, то сваритися з любими вони точно не захочуть, тому з ними в цей час краще не стикатися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які в інші дні демонструють свою крайню легковажність, сьогодні несподівано для себе виявлять рідкісну злопам'ятливість. Вони будуть звинувачувати тих, хто потрапляє їм під руку, у всіх смертних гріхах, пригадуючи їм помилки і провини столітньої давності. На будь-яких людей така поведінка представників може справити негативне враження, і вони всерйоз задумаються: чи варто продовжувати з ними взаємини, так що не варто ризикувати їхнім добрим ставленням.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, відомі своєю рідкісною здатністю говорити нетактовності під виглядом жартів, сьогодні перевершать самі себе: рідкісна відсутність дипломатичності, яку вони будуть демонструвати, всерйоз зачепить велику кількість людей. Кількість образ, які представники знака мимоволі завдадуть оточенню, може зашкалювати, але найболісніше їх перенесуть близькі люди. Побачення, під час якого вони ризикують наговорити близькій людині масу неприємностей, може закінчитися серйозною сваркою.

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