Три знаки, яким сьогодні небезпечно щось руйнувати

На рідкість світлий і гармонійний день, коли будуть вдаватися найскладніші справи, якщо тільки вони спрямовані на творення, а не на руйнування — навіть видаляти засохле дерево на дачі краще в інший день.

Сьогодні, 6 жовтня, руйнувати що-небудь не можна всім знакам зодіаку, але трьом із них деструктивна діяльність особливо протипоказана.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни славляться своїм вибуховим і запальним характером — в запалі сварки вони можуть перебити масу посуду і знищити багато хороших речей, про що згодом дуже шкодують. Ось і сьогодні — серед іншого розбитого і зламаного майна — може виявитися улюблена чашка або тарілка представників знака, що змусить їх задуматися: чи так уже їм була потрібна сварка, яку вони затіяли?

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам категорично не можна суперечити: свою думку вони в будь-якій ситуації вважають найправильнішою, тому будуть відстоювати її до кінця. У таких випадках їм нічого не варто зруйнувати багаторічні взаємини з людиною, яка з ними не згодна, і той факт, що представники цього знака згодом покаються — або вдаватимуть, що розкаялися — їхньої провини не ніяк не применшує.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, як правило, втрачають самовладання, коли їм щось не вдається: припиняє працювати мобільний телефон, заїдає пральна машинка або зависає комп'ютер. Розгнівані Козороги можуть пошкодити знавіснілу їм річ, копнувши її ногою або жбурнувши об стінку. Чи варто говорити, що заспокоївшись, а це відбувається дуже швидко, вони шкодують про свою нестриманість, але виправити найчастіше вже нічого не можна

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