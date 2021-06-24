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Три знаки, яким сьогодні необхідно бути терплячими до оточення

Три знаки, яким сьогодні необхідно бути терплячими до оточення

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День, коли необхідно всіма можливими способами охороняти внутрішній спокій, який допоможе не сваритися, не конфліктувати, нікого не ображати і самим не ображатися. Дуже важливо стримувати емоції і проявляти терпіння до інших людей. Потрібно пам'ятати, що вони теж толерантно — хто більше, а хто і менше — ставляться до нас.

Сьогодні, 24 червня, бути терплячим до оточення необхідно всім знакам зодіаку, але для трьох із них такий стиль поведінки виявиться особливо важливим.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці, які і в будь-який інший — більш спокійний — день не вирізняються врівноваженістю і тривалим терпінням, сьогодні в цьому сенсі перевершать власні "подвиги". Дратуючись з будь-якого приводу, вони відштовхнуть від себе всіх людей, які їх оточують, які не зможуть — або не захочуть — терпіти їхні безпідставні капризи і нестриманість. Уникнути конфронтації з усім світом можна тільки одним способом — потрібно взяти себе в руки і не дозволяти негативним емоціям вихлюпуватися в простір безконтрольно.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви, які більшу частину часу залишаються спокійними і врівноваженими, жахливо лютують, коли хтось із ними не погоджується. Ось і сьогодні вони можуть роздратуватися, усвідомивши, що їхня точка зору — неєдина, є люди, які дотримуються іншої. Перш ніж висловити комусь із друзів або знайомих претензії з приводу того, що він "неправильно" думає, бажано згадати про те, що вони мають право на свою думку. Зрештою, якби всі дотримувалися однієї точки зору, в світі було б дуже нудно жити.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії, яким закон не писаний, насторожено — а часом і вороже — ставляться до людей, які не поділяють їхніх заскоків і дивацтв. Все, що в суспільстві вважається нормою, для представників знака — моторошна нудьга, з якою вони не вміють — і не хочуть — боротися. Сьогодні — втім, як і завжди — їх буде жахливо дратувати все, що не вписується в їхній стиль і манеру поведінки: ну а як інакше реагувати на цих "відсталих" особистостей, які не поділяють їхні цінності ?! Зірки радять представникам знака залишити за іншими людьми право бачити світ не так, як вони, а по-своєму.

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