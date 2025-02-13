Три знаки, яким сьогодні необхідно навести лад у домі

День світової гармонії, яку не можна порушувати навіть недобрими задумами, словами та діями. Навпаки, він вимагає чистоти на будь-якому – як ментальному, так і фізичному рівні: лише в такий спосіб можна буде уникнути негативного впливу космічної енергії.

Сьогодні, 13 лютого, дотримуватись чистоти на всіх рівнях необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо навести лад у домі.

Овен

В Овнів житло рідко є зразком чистоти та ладу, що заважає їм у житті та професії: негативна енергія накопичується у всіх кутах і гальмує будь-які приємні зміни. Сьогодні вони мають шанс покращити своє життя, навівши лад, хоча він надовго і не затримається.

Діва

Діви – фанати ладу, але й у цих чепурунів є свій недолік – у них дуже багато речей, які перевантажують навколишній простір. Іноді — ось як сьогодні — представникам знака необхідно позбутися того, чим вони давно не користуються.

Стрілець

Стрільці дуже люблять чистоту і лад, але у них немає бажання його наводити, через що їхнє житло перетворюється на звалище непотрібних речей, в якому буває практично неможливо щось знайти. Сьогодні їм конче необхідно очистити ці «авгієві стайні».

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