Три знаки, яким сьогодні необхідно стримувати емоції

День, який вважається одним з найскладніших у всьому місячному місяці, з його негативною енергетикою дуже важко впоратися навіть найсильнішим і впевненим у собі людям. Різко зростає ймовірність конфліктів, які можуть носити серйозний — аж до рукоприкладства — характер. Щоб не стати жертвою чужої агресії, необхідно проявляти обережність і стримувати власні емоції, які будуть перехлюпувати через край.

Сьогодні, 9 червня, стримувати емоції рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них контроль над нервами буде особливо важливий.

Овен (21.03 — 20.04)

Овнам, відомим своєю запальністю, і в будь-який інший день важко утримати себе в рамках пристойності, а сьогодні ця місія стане для них практично нездійсненною. І тим не менше, якщо вони хочуть пережити його без моральних втрат, їм доведеться зробити над собою зусилля і не реагувати на випади людей, які їх оточують, — як знайомих, так і незнайомих, навіть якщо вони будуть заслуговувати здачі. Згодом представники знака самі собі подякують за передбачливість — коли зрозуміють, до чого могла б призвести їхня дратівливість.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці дуже довго терплять і тільки потім зриваються, водночас можуть наламати таких дров, що й за рік не розгребти — в цій справі представники знака великі майстри. Але сьогодні вони виявляться занадто вже збудливими і будуть болісно реагувати на будь-яку дрібницю. Результатом може стати грандіозний скандал, активну участь в якому візьмуть представники знака. Чи варто говорити про те, що вже завтра вони будуть відчайдушно соромитися здійсненого, але виправити те, що вже сталося, як відомо, не можна.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви легко можуть стати жертвами власного комплексу повноцінності, який також можна назвати і манією величі. У якийсь момент їм може здатися, що хтось із оточення ставиться до них неналежним чином — так би мовити, без належної поваги. Вирішивши провчити нахабу — або нахаб, — представники знака цілком можуть влаштувати розбірки, пов'язані з серйозним конфліктом, що призведе до більш ніж неприємних наслідків — у всякому разі, репутацію Леви собі зіпсують неабияк.

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