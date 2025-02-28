Три знаки, яким сьогодні необхідно відмовитися від особистого життя

День, коли потрібно визначатись із метою, яку слід досягти протягом місяця. Можна також аналізувати ситуацію з метою пошуку «підводного каміння» та розробляти тактику і стратегію, але активних дій – насамперед у особистому житті – бажано уникати.

Сьогодні, 28 лютого, призначати романтичні побачення не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі потрібно – на щастя, лише на якийсь час – відмовитися від особистого життя.

Телець

Тельцям бажано взагалі ні з ким не стикатися, а з тими, хто їм по-справжньому дорогий – особливо. Вийшовши з себе, представники знака здатні розбуянитися не на жарт і наговорити людям, що перебувають поруч, найнеприємніших речей – не варто так ризикувати взаєминами.

Близнята

Близнята виявлять у себе рідкісну злопам'ятність. Вони почнуть звинувачувати тих, хто потрапить їм під руку, у всіх смертних гріхах, пригадуючи їм помилки та провини далекого минулого. На коханих людей така поведінка може справити негативне враження.

Терези

Терези продемонструють повну відсутність дипломатичності і всерйоз зачеплять за живе безліч людей. Така поведінка болісно вплине на тих, кого вони люблять, а побачення, під час якого вони ризикують наговорити багато неприємних речей, може закінчитися серйозною сваркою.

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