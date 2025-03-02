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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитися від самокритики

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитися від самокритики

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День, коли спокуси – як моральної, так і матеріальної властивості – можуть підштовхувати кожного з нас до слів і дій, про які згодом доведеться шкодувати. В цей час також не варто займатися самокритикою, особливо крайньою її формою – самоїдством, воно негативно вплине на життєву ситуацію.

Сьогодні, 2 березня, самокритикою небажано займатися представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно може стати по-справжньому руйнівним.

Телець

Тельці, критикуючи самих себе, можуть бути по-справжньому небезпечними для всіх навколо, оскільки розлютившись, ті завдаватимуть ударів і по них. Чи варто говорити про те, що така поведінка негативно позначиться на їхніх взаєминах з іншими – зокрема і вкрай потрібними їм – людьми.

Рак

Раків, як представників найбільш недовірливого знака зодіаку, легко вибити з колії, внаслідок чого вони починають посилено перейматися з приводу того, що трапилося, буквально "з'їдаючи" себе зсередини. Не дивно, що така – деструктивна – поведінка негативно позначається на всіх сферах життя.

Скорпіон

Скорпіонів заведено вважати агресивними щодо інших, і це іноді дійсно має місце, але безжалісність, яку вони спрямовують проти себе, не можна порівняти ні з чим. Сьогодні це може призвести їх до депресії і, як наслідок, втрати працездатності.

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