Три знаки, яким сьогодні потрібно відмовитися від будь-якого фастфуду

День численних та кардинальних змін, до яких потрібно ставитись з великою обережністю. Насправді вони можуть виявитися далеко не такими перспективними і багатообіцяльними, як здається на перший погляд. З побоюванням треба підходити і до харчування — будь-яка несвіжа або неякісна їжа може негативно позначитися на самопочутті і здоров'ї загалом.

Сьогодні, 4 січня, з обережністю підходити до продуктів харчування – особливо фастфуду – необхідно всім знакам зодіакального кола, але для трьох із них він може бути особливо небезпечним.

Овен

Овнам, хоч би як їм хотілося спробувати щось нове, у жодному разі не можна купувати незвичну для них їжу, особливо – швидкого приготування. Велика можливість того, що продукти, з яких її приготують, виявляться, м'яко кажучи, несвіжими.

Стрілець

Стрільцям, хоч би як вони поспішали і розуміли, що не встигають приготувати щось вдома, не варто спокушатися фастфудом. Сьогодні така їжа стане для них справжньою лотереєю: з одного боку, це може завершитися печією, а з іншого, серйозним отруєнням.

Риби

Рибам доведеться відмовитися від їхніх улюблених салатів. Можливо, у них сьогодні не буде часу, щоб приготувати їх самостійно – отже, краще обійтись без них. Купувати ж магазинний салат, зроблений із продуктів сумнівної свіжості, не варто.

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